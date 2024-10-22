Актер Денис Матросов впервые после тайной свадьбы вышел в свет с третьей женой

51-летний актер Денис Матросов впервые после тайной свадьбы вышел в свет с женой по имени Оксана. Пара посетила юбилей журнала «Антенна-Телесемь» в ГУМе, где присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Для мероприятия Матросов выбрал классический смокинг, а его супруга надела черное платье, дополнив образ массивным колье, крупными серьгами и сумкой-клатчем.

Говоря о свадьбе, актер признался, что торжество было скромным.

«Сыграли спектакль и улетели отдыхать», - разоткровенничался Матросов, добавив, что для путешествия выбрали ОАЭ, так как там тепло.

Молодожены также в один голос сообщили, что искали друг друга всю жизнь. По словам Оксаны, она сразу поняла, что Денис — ее судьба.