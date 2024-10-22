Актер Денис Матросов впервые после тайной свадьбы вышел в свет с третьей женой
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51-летний актер Денис Матросов впервые после тайной свадьбы вышел в свет с женой по имени Оксана. Пара посетила юбилей журнала «Антенна-Телесемь» в ГУМе, где присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
Для мероприятия Матросов выбрал классический смокинг, а его супруга надела черное платье, дополнив образ массивным колье, крупными серьгами и сумкой-клатчем.
Говоря о свадьбе, актер признался, что торжество было скромным.
«Сыграли спектакль и улетели отдыхать», - разоткровенничался Матросов, добавив, что для путешествия выбрали ОАЭ, так как там тепло.
Молодожены также в один голос сообщили, что искали друг друга всю жизнь. По словам Оксаны, она сразу поняла, что Денис — ее судьба.
Известно, что с третьей женой Денис Матросов познакомился случайно – искал адвоката. Оксана была руководителем юридической компании и на время ожидания предложила ему чай, они разговорились.
Ранее сообщалось, что Дениса Матросова экстренно госпитализировали в Москве в ночь перед премьерой спектакля «Сирано де Бержерак». Звезду прооперировали, но он все равно вышел на сцену. Актер ударился рукой о декорацию на репетиции, после чего у него начался воспалительный процесс.