Устала скрывать: певица Севиль рассекретила слухи о помолвке с Тони

20 ноября певице Севиль Валиевой из дуэта Artik&Asti исполнилось 32 года. На дне рождении исполнительницы побывал музыкант Тони (настоящее имя Антон Гайворонский). Он подтвердил слухи о помолвке с артисткой.

В честь торжества артистка собрала друзей и родных в ресторане. Один из музыкантов группы случайно проговорился в микрофон о помолвке Тони и Севиль. Видео опубликовано в соцсетях солистки Artik&Asti.

Пара посмеялась, уточнив, что это был секрет, но отрицать заявление о помолвке не стали. На кадрах с празднования дня рождения видно, что Тони и Севиль влюблены друг в друга: возлюбленные постоянно были вместе, танцевали и обнимались.

Севиль и Антон встречаются с осени 2022 года. Но только в этом году артистка призналась, что состоит в отношениях с молодым человеком уже полтора года. Возлюбленные предпочитали не делиться подробностями личной жизни, чтобы избежать лишних разговоров и слухов.

Кольцо на безымянном пальце звезды заметили еще в сентябре 2024 года. Певица никак не комментировала слухи. Тогда Тони рассказывал, что ему удалось познакомиться с Севиль только с третьего раза.

Ранее появились слухи об уходе Artik из состава дуэта Artik&Asti. Севиль призналась, что эта новость ее рассмешила.