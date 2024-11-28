Денис Майданов назвал людей 20-30 лет потерянным поколением

Певец и первый зампред комитета Госдумы по культуре Денис Майданов назвал 20-30 летних людей потерянным поколением. Он сделал заявление во время круглого стола, в рамках которого велось обсуждение включения патриотических песен в школьную программу.

Артист во время своей речи упомянул людей, которым сейчас 20-30 лет.

«Есть поколение, 20-30 лет, потерянное поколение, которое уже родило детей, и которые думают совершенно иначе», – цитирует Майданова Ura.ru.

Певец пояснил, что это поколение уже «родило детей». Поэтому нужно подумать о том, чтобы через детей работать с родителями. По мнению мужчины, соцсети и голливудское кино воспитали людей на чуждых ценностях, поэтому так важно проработать этот момент.

Ранее певец Олег Гаманов пожаловался на то, что молодежь не слушает военные песни. В своей речи в Госдуме он заявил, что патриотические песни необходимо включать в эфиры радио и телеканалов. Звезда рад тому, что некоторым композициям удается пробиваться и привел в пример себя и певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.

Также стало известно о том, что дочь певца Дениса Майданова столкнулась с травлей в школе. Но девушка не растерялась и даже намерена бороться с этим.