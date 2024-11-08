«Желали смерти, оскорбляли»: дочь Дениса Майданова рассказала о травле в школе

Дочь певца и первого заместителя председателя комитета ГД по культуре Дениса Майданова рассказала об угрозах и оскорблениях в школе. 16-летняя наследница звезды Влада в беседе с NEWS.ru заявила, что намерена бороться с буллингом.

Девушка поделилась, что столкнулась с травлей в подмосковном учебном заведении. Про нее и других ребят писали в соцсетях, в созданном кем-то Telegram-канале.

«Нам желали смерти, оскорбляли, полный ужас творился. Я, узнав, пошла к директору и сообщила о происходящем. В итоге канал заблокировали», – призналась Влада.

Школьница отметила, что травля преследовала ее с самого детства. Она предположила, что это могло быть связано с популярностью ее отца. Но девушка нашла в себе силы бороться и посоветовала другим не опускать руки.

«Тех, кого удается сломать, мне очень жаль. Но если не ломаются, то становятся намного сильнее, чем те, кто буллил. Это огромный опыт. Можешь воспитать в себе силу», – заявила она.

Дочь певца призналась, что намерена бороться с буллингом. Она считает, что можно создать молодежную организацию, где будут помогать друг другу.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Евгения Медведева рассказала о травле в детстве из-за фамилии Бабасян.