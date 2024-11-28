«Мы упустили уже одно поколение»: Газманов пожаловался, что молодежь не слушает военные песни

Певец Олег Газманов пожаловался на то, что молодые люди не слушают военные песни. Он считает, что из-за этого страна уже «упустила поколение». Слова артиста цитирует Telegram-канал «Кровавая барыня».

Свое недовольство Газманов высказал в Госдуме. Он заявил, что патриотические треки должны быть включены в эфиры радио и телеканалов. По его мнению, российские сервисы совершают ошибку, когда «просят не акцентировать внимание» на теме СВО. Певец подчеркнул, что некоторые треки все равно «пробиваются». Например, композиции его самого или SHAMAN.

«Вот наши дети, мы упустили уже одно поколение. Вот за эти, сколько там, два, три, несколько десятков лет. И что происходит сейчас, значит, да? Новое поколение детей, вот эти, с пяти лет, наверное, там. Они уже поют песни Ярослава, поют мои новые песни», - заявил Газманов.

Кроме того, артист подчеркнул — российские сервисы должны быть улучшены. Он считает, что на данный момент иностранные площадки лучше, поэтому все пользуются ими, несмотря на замедление и блокировки.

Ранее Олег Газманов рассказал о главном недостатке певца SHAMAN.