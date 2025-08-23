«Денежек не было»: Варвара Щербакова призналась, что воровала вместе с мамой

Варвара Щербакова призналась, как воровала вместе с мамой.

Юмористка вспомнила, как ее семье пришлось переживать тяжелые времена. Им с мамой даже пришлось воровать соевое мясо, так как у них не хватало денег на питание. При этом она подчеркнула, что никогда не брала чужих денег.

По словам Варвары, она тайно взяла упаковку соевого мяса в продуктовом магазине. Однако девушка подчеркнула, что так и не смогла совладать с совестью и съесть украденный продукт.

«Это было в разные дни, в разные годы. Соевое мясо мы с мамой вместе воровали, а кольца я уже она. Денежек не было, а кушать хотелось. Мы пришли на продуктовую базу и вот так вот — раз! С прилавочка. Оно тогда стоило рублей 10 за пачку, и настолько потом было стремно от этого, что оно у нас просто пролежало несколько лет на подоконнике, так мы и не открыли его ни разу. Стыдно было, да», — поделилась актриса.

Однако мама юмористки не поддержала историю дочери. Оказывается, что она не помнит историю с украденным мясом.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров вспомнил, как достал Долиной редкие джинсы

Также сообщалось, что певицу Ани Лорак после внезапной смены имиджа не узнали поклонники