Певицу Ани Лорак после внезапной смены имиджа не узнали поклонники

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, кардинально сменила имидж ради выступления на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани.

Певица вышла на сцену в обтягивающем мини-платье с объемными плечами. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Образ она дополнила босоножками на каблуке.

При этом Ани решила удивить публику новой прической и цветом волос. Певица стала яркой блондинкой с удлиненным каре и густой челкой. Вероятно, она использовала парик.

В новом образе Ани Лорак представила премьеру песни «Такси», написанную специально для нее Игорем Крутым.

Пользователи Сети похвалили Лорак и отметили, что узнали артистку только по голосу. При этом были и те, кто нашел в новом имидже певицы сходство с Люсей Чеботиной.

Ранее Ани Лорак призналась, что ежедневно занимается спортом. В первый день конкурса в Казани она появилась за кулисами в кепке, рубашке, джинсах и белоснежном топе, который подчеркивал плоский живот. Певица перед журналистами подняла одну ногу и заявила, что может не только так, но еще и отжимается, делает шпагаты.