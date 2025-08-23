«Купить что-то стоящее было почти невозможно»: Киркоров вспомнил, как достал Долиной редкие джинсы

Певец Филипп Киркоров признался, что уже 40 лет дружит с Ларисой Долиной, но до сих пор робеет при встрече с певицей. Он также вспомнил, как в далеком 1985 году доставал для артистки дефицитную одежду.

«Были деньги, но купить что-то стоящее было почти невозможно. Мне удавалось через знакомых достать джинсы из-под прилавка», - рассказал Киркоров Super.ru.

Исполнитель хита «Фиолетовая вата» также отметил, что именно Долина стала его учителем и проводником в мире шоу-бизнеса. В начале карьеры он часто ездил с певицей на гастроли и наблюдал за ее работой на сцене.

«Лариса Александровна меня обогрела, многому научила», - заверил Киркоров.

Позже Лариса Долина подтвердила историю Киркорова о модных джинсах, а также подчеркнула, что их связывает многолетняя дружба.

Ранее Лариса Долина после падения Филиппа Киркорова на сцене «Новой волны» в Казани заявила, что давно запретила декорации, которые могут травмировать ее. Более того, 69-летняя исполнительница хита «Погода в доме» призналась, что максимально обезопасила себя и в обычной жизни. Она заверила, что не ходит по лестницам.