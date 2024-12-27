Денег нет: Бакальчук указал на странность в желании Татьяны Ким купить небоскреб в «Москва-Сити»

Татьяна Ким, соосновательница и совладелица маркетплейса Wildberries, не сможет купить планирующийся к постройке в «Москва-Сити» небоскреб на собственные деньги. Такое мнение высказал ее пока что еще супруг Владислав Бакальчук.

О том, что контролирующая активы Wildberries Ким вложится в здание, где будет размещена штаб-квартира компании, стало известно 25 декабря — предпринимательница сообщила, что это станет важным шагом для ее бизнеса. Однако Бакальчук уверен: самостоятельно позволить себе такую покупку его супруга не в состоянии.

«По моим оценкам, исходя из открытых данных, строительство обойдётся приблизительно в 140 млрд рублей. Собственных средств в таком размере у РВБ нет — то есть покупка за счет заемных денег. Обслуживание кредита даже по субсидированным партнёрским ставкам для Wildberries обойдётся минимум в 35 млрд рублей в год», — поделился он расчетами в своем Telegram-канале.

Предприниматель отметил, что сосредоточение всех офисов маркетплейса в одном месте представляется ему крайне непрагматичным. В то же время, по его словам, Wildberries испытывает острую нехватку складских помещений — и та сумма, которую Ким планирует потратить на возведение штаб-квартиры, могла бы помочь решить эту проблему.

«Признаюсь, мне непонятна данная стратегия и я хочу понять, что происходит», — заключил Бакальчук.

Ранее мы писали о том, что Владислав сравнил отношения между ним и Татьяной с отношениями главных героев фильма «Мистер и миссис Смит».