«Дело вдохновляющее»: 18-летняя невеста Лепса записала песни на английском

18-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что записала много песен. Девушка продемонстрировала вокальные данные в соцсети.

Избранница Григория заявила, что интересуется музыкой. Аврора не стала говорить про карьеру в шоу-бизнесе. Вместо этого она уточнила, что записала много песен, как на русском, так и на английском.

«Ну и на десерт — музыка, да уж, дело вдохновляющее, было написано и записано очень много песен, признаюсь честно. Как на русском, так и на английском языках», — высказалась Аврора.

Также девушка с детства увлекается конным спортом. Из-за проблем со спиной врачи запретили ей серьезные занятия, однако их мнение не остановило Кибу.

«К сожалению, заниматься им серьезно мне запретили из-за возможных в будущем проблем со спиной, но иногда очень люблю побегать рысью где-нибудь на закате по пляжу», — резюмировала Аврора.

Ранее 61-летний Григорий Лепс задумался о разнице в возрасте с 18-летней невестой. Подробности читайте в этой новости.

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