«Слишком большая разница в возрасте»: Григорий Лепс высказался о 18-летней невесте

Певец Григорий Лепс впервые прокомментировал появившиеся в Сети слухи о предстоящей свадьбе с 18-летней выпускницей школы Авророй Кибой. 61-летний артист признался, что пока состоит с девушкой в «человеческих» отношениях.

«Это замечательная девушка. Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения… пока человеческие. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня», - разоткровенничался Лепс в «Шоу Воли».

При этом исполнитель хита «Я уеду жить в Лондон» подчеркнул, что Аврора еще не решила, готова ли она связать свою жизнь с мужчиной старше себя.

«Она пока думает — слишком велика разница в возрасте», — сказал певец.

Кроме того, Киба столкнулась с хейтом после сообщений о романе с 61-летним Лепсом. Девушку обвиняли в желании нажиться на певце и сделать себе имя.

Напомним, слухи о романтических связях Авроры Кибы и Григория Лепса появились после их совместного выхода на светское мероприятие. Журналисты поинтересовались, является ли девушка его новой невестой, на что певец ответил, что «она еще не решила, но, скорее всего, да…».

Ранее стало известно, что возлюбленная Лепса будет учиться в Лондонском колледже моды за 1,7 миллиона рублей в год. При этом сообщалось, что девушка является студенткой МГИМО, но это оказалось не так.