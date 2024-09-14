«Дело рассматривалось больше года»: обманутый Павел Деревянко выиграл суд против криптоинвесторов

Павел Деревянко одержал победу в суде против криптоинвесторов.

В ноябре 2023 года звезда сериала «Беспринципные» стал жертвой мошенников, которые убедили его начать заниматься криптовалютой. Адвокат Павла Евгений Розенблат сообщил, что Измайловский районный суд Москвы встал на сторону артиста.

В 2021 году Деревянко познакомился с криптоинвестором Григорием Мулузяном, который втерся в доверие к актеру и убедил его взять кредит на сумму более 56 миллионов рублей. Кроме того, мошенник заключил на имя артиста ряд договоров на 150 миллионов рублей.

Также в данном деле фигурировала третья фигура по имени Сергей Николенко, который подал иск на Павла с обвинениями в мошенничестве. По этой причине актеру могло грозить до пяти лет лишения свободы. Но суд все же встал на сторону Деревянко, так как были представлены доказательства, что артиста не было на месте передачи денежных средств.

«Дело рассматривалось больше года. Судья провел в совещательной комнате два часа. Честно говоря, даже немножко не верится, потому что мы больше года занимались этим делом абсолютно каждый день», — поделился адвокат Деревянко у себя в Telegram-канале «Lawkick».

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