Долина и новая владелица ее квартиры встретятся в суде, чтобы попытаться заключить мировое соглашение
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Певице Ларисе Долиной и новой владелице ее квартиры Полине Лурье назначили очную беседу в суде. Стороны должны встретиться для мирного решения вопроса с недвижимостью.
Об этом узнало ИА Регнум.
Беседа Долиной и Лурье была назначена в Хамовническом суде Москвы. Она должна состояться в 14.45.
Цель беседы – попытаться заключить мировое соглашение и обойтись без суда. В иске Долина отмечала, что это возможно на любой стадии процесса.
Однако близкие Лурье считают, что мирный итог маловероятен.
«Непонятно, какие могут быть мирные соглашения, когда речь идёт о 100 миллионах рублей», - говорят они.
Напомним, в августе в квартиру певицы хотели проникнуть неизвестные. Они представлялись новыми собственниками. Долина решила обратиться в суд, требуя признать сделку недействительной. Ответчик подала встречный иск к певице.
Ранее бизнесмен Юрий Растегин сделал заявление после слухов о романе с Долиной. Он заявил, что уважительно относится к артистке.