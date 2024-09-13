Долина и новая владелица ее квартиры встретятся в суде, чтобы попытаться заключить мировое соглашение

Певице Ларисе Долиной и новой владелице ее квартиры Полине Лурье назначили очную беседу в суде. Стороны должны встретиться для мирного решения вопроса с недвижимостью.

Об этом узнало ИА Регнум.

Беседа Долиной и Лурье была назначена в Хамовническом суде Москвы. Она должна состояться в 14.45.

Цель беседы – попытаться заключить мировое соглашение и обойтись без суда. В иске Долина отмечала, что это возможно на любой стадии процесса.

Однако близкие Лурье считают, что мирный итог маловероятен.

«Непонятно, какие могут быть мирные соглашения, когда речь идёт о 100 миллионах рублей», - говорят они.

Напомним, в августе в квартиру певицы хотели проникнуть неизвестные. Они представлялись новыми собственниками. Долина решила обратиться в суд, требуя признать сделку недействительной. Ответчик подала встречный иск к певице.

Ранее бизнесмен Юрий Растегин сделал заявление после слухов о романе с Долиной. Он заявил, что уважительно относится к артистке.