Дело не в генетике: 44-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет своей молодости

44-летняя актриса Равшана Куркова вышла в свет и удивила публику юным видом. Об этом сообщает mk.ru.

В Москве состоялась премьера сериала «Первый номер», в котором снялись Равшана Куркова, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Ида Галич, Александра Ребенок и Игорь Верник. Куркова появилась на мероприятии и удивила публику юным видом. Для выхода в свет она выбрала короткое бежевое платье и сумку от Chanel.

Накануне в своей соцсети актриса раскрыла секрет молодости. Куркова опровергла роль генетики, заявив, что ее легко испортить.

«Когда мне говорят про «хорошую генетику», я улыбаюсь. Любую генетику легко испортить неправильным образом жизни. Я не люблю сладкое и алкоголь, не ем углеводы после 16:00, много двигаюсь и занимаюсь спортом минимум через день», — резюмировала знаменитость.

Ранее Равшана Куркова вышла в свет с четырехлетним сыном Гаспаром от Сергея Амаряна. Подробности читайте в этой новости.

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