Равшана Куркова вышла в свет с четырехлетним сыном Гаспаром от Сергея Амаряна

Актриса Равшана Куркова впервые за долгое время появилась на публике с сыном Гаспаром. Они посетили Мариинский театр.

Кадрами с четырехлетним мальчиком поделилась Равшана в личном блоге. Она засняла сына в ложе. Он смотрел в камеру, улыбаясь, а поклонники актрисы отметили, что он выглядел как маленький джентльмен — Гаспар был в классической рубашке в мелкую полоску.

Напомним, что сын у Курковой родился от бизнесмена Сергея Амаряна. А спустя три года после его появления на свет актриса стала мамой во второй раз. Правда, имя отца дочери Самиры она не раскрывает.

К слову, Равшана в принципе не любит говорить о личной жизни. Она куда охотнее рассказывает о своих творческих проектах. Сейчас звезда сильно загружена на работе, однако, несмотря на это, она все равно старается проводить с детьми как можно больше времени. Знаменитость делилась, что отказывается от светских мероприятий, чтобы быть дома с наследниками. И даже в длительные командировки она берет их с собой.

Ранее Равшана Куркова удивила поклонников моложавой внешностью в 44 года.