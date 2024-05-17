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Опубликовано 17 мая 2024, 10:20
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Беременная певица Кети Топурия в облегающем платье снялась с мужем на отдыхе

Беременная певица Кети Топурия в облегающем платье снялась с мужем на отдыхе

© Starface.ru

Беременная певица Кети Топурия в облегающем платье снялась с мужем на отдыхе. Артистка поделилась кадром в личном блоге.

Объявив о беременности, Топурия вместе с семьей улетела на отдых в Израиль. В соцсети Кети публикует семейные кадры. Недавно в ее блоге появилось редкое фото с мужем Львом Деньговым. Супруги запечатлены на веранде.

Для выхода в свет певица выбрала платье, подчеркнувшее живот. Топурия распустила волосы, сделала нюдовый макияж и дополнила образ солнечными очками. Деньгов отдал предпочтение джинсовой рубашке и белым брюкам. Он, как и жена, запечатлен в очках.

Беременная певица Кети Топурия в облегающем платье снялась с мужем на отдыхе

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что пара узаконила отношения в 2020 году. В январе 2021 года у супругов родился сын Адам.

Ранее мы писали, что Кети Топурия вышла на сцену на позднем сроке беременности. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 29-летняя сестра Ивана Янковского готовится к свадьбе с актером Вадимом Королевым.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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