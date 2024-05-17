Беременная певица Кети Топурия в облегающем платье снялась с мужем на отдыхе. Артистка поделилась кадром в личном блоге.

Объявив о беременности, Топурия вместе с семьей улетела на отдых в Израиль. В соцсети Кети публикует семейные кадры. Недавно в ее блоге появилось редкое фото с мужем Львом Деньговым. Супруги запечатлены на веранде.

Для выхода в свет певица выбрала платье, подчеркнувшее живот. Топурия распустила волосы, сделала нюдовый макияж и дополнила образ солнечными очками. Деньгов отдал предпочтение джинсовой рубашке и белым брюкам. Он, как и жена, запечатлен в очках.