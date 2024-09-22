«Делайте ставки»: Ксения Бородина резко ответила, как долго планирует быть в отношениях с блогером

Ксения Бородина резко ответила на вопрос подписчицы о том, сколько продлятся ее отношения с Николаем Сердюковым.

В конце этого лета телеведущая рассекретила свой новый роман, но первое время личность мужчины она не раскрывала. Им оказался блогер и участник шоу «Последний герой» Николай Сердюков. Теперь звездная пара не скрывает отношения, а активно демонстрирует свою любовь в социальных сетях, что не очень нравится подписчикам.

Ксения остро реагирует на грубые высказывания или вопросы в сторону ее отношений. Она не раз заявляла о том, что она счастлива с Николаем и что если кому-то это не нравится, то лучше просто отписаться от блога. Так, вопрос одной из поклонниц о том, сколько продлятся их отношения с Сердюковым, разозлил Бородину. Она резко отреагировала и предложила всем написать свои варианты.

«Когда у вас отношения, вы-то заранее знаете, что это навечно. Делайте ставки, господа!» — ответила телеведущая у себя в блоге.

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