«Наивность Ксении не знает границ»: бойфренда Бородиной заподозрили в романе ради пиара

Звезда телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов раскритиковал роман телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. По его мнению, последний вступил в отношения исключительно ради пиара, передает Kp.ru.

«Наивность Ксении не знает границ, она же склонна доверять проходимцам. Сжалилась над очередным участником шоу, под крылышко к себе приютила, обогрела. Можно сказать, принесла молодого человека с работы, как повара приносят мясо», – высказался Абрикосов.

Май считает, что, если бы не деньги и слава 41-летней Бородиной, Сердюков вряд ли бы заинтересовался женщиной старше себя. Однако 36-летний мужчина готов претворять в реальность мечты телеведущей о стабильности и счастье взамен на медийность, которая приходит ему в роли заботливого возлюбленного.

«Блогер Коля Сердюков дрейфует из шоу в шоу, значит, заинтересован карьерой в медиасфере. Конечно, он схватится за шанс, нет сомнений. И то, что Ксения Кимовна старше его экс-супруги Алины на 11 лет, не пугает Николая», – добавил Май.

Ранее Ксения Бородина и Николай Сердюков рассказали о самом смешном свидании.