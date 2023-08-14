«Делает бабки на ребенке»: в семье умершей Жанны Фриске начался новый скандал

Телеведущий Дмитрий Шепелев запрещает 10-летнему сыну слушать песни умершей Жанны Фриске. Об этом порталу PopCornNews рассказал Владимир Фриске, отец артистки.

По словам Владимира, Дмитрий тщательно контролирует жизнь маленького Платона. Несмотря на то, что мальчик имеет профиль в соцсети, пользоваться самостоятельно он им не может.

Также Фриске добавил: нельзя 10-летнему Платону слушать и песни матери. Однако отец Жанны убежден, что внук повзрослеет и начнет «втихаря искать» композиции родительницы, которая имела народную любовь.

«Шепелев бабки делает на ребенке. Он подрастет и поймет, кто его мама для людей, как ее любили», — высказался Владимир.

К слову, сам телеведущий никак не реагирует на обвинения в свой адрес.

Ранее отец Жанны Фриске сообщил, что отказался от суда с Шепелевым из-за боязни навредить внуку. Подробности смотрите в этой статье.

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