Отец Жанны Фриске назвал причину отказа от суда с Шепелевым за опеку над внуком

Отец покойной певицы Жанны Фриске рассказал, почему на самом деле не идет в суд, чтобы бороться за опеку над внуком Платоном. По признанию Владимира Борисовича, он просто боится, что это все может навредить мальчику. А также он опасается услышать из уст ребенка, что он даже не знает бабушку с дедушкой.

После смерти экс-солистки «Блестящих» ее единственного сына забрал на воспитание телеведущий Дмитрий Шепелев. И вот уже много лет он запрещает ребенку как-либо пересекаться с родственниками со стороны матери. Владимир Борисович вместе с Ольгой Орловой и Натальей Фриске не теряют надежды связаться с Платоном и каждый год поздравляют его с днем рождения в Сети, однако пока им не удается установить контакт. В этом они обвиняют именно отца Платона, так как, по их мнению, именно он настраивает подростка против семьи.

В новом интервью отец Жанны поделился, что Шепелев продолжает прятать Платона. Единственное, что он знает – мальчик находится в Москве и не выезжает даже на отдых, так как у телеведущего сейчас большие проблемы с финансами. Сам Владимир Борисович старается уже ничего не делать, так как боится совершить какую-то глупость, способную навредить мальчику. Он считает, что Платон сам придет к родным рано или поздно.

Мужчина рассказал, что ему уже предлагали пойти в суд и побороться за опеку, но он этого делать не хочет – боится. «Если на суде у Платона бы спросили, хочет ли он быть с бабушкой и дедушкой, а он ответил бы: «Я их не знаю», или еще что-то подобное, я бы этого точно не выдержал. Да и это все повлияло бы на психику ребенка. Я самого этого процесса боюсь», - цитирует слова Владимира Борисовича издание PROZVEZD.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, как привязывал дочь к кровати во время приступов.