Проболтался: Леонид Агутин раскрыл опасную зависимость 56-летнего Бондарчука

Леонид Агутин рассказал об алкогольной зависимости режиссера Федора Бондарчука. Певец поделился откровением в беседе с Надеждой Стрелец для YouTube-канала «Стрелец-молодец».

В разговоре с журналисткой артист признался: в свое время он пострадал от алкоголя. В далеком прошлом Агутину казалось, что спиртное добавляет ему творческой энергии. Однако злоупотребление алкоголем привело к тому, что у Леонида начались проблемы со здоровьем. Вот почему он решил бороться с вредной привычкой.

«Базово жизнь должна быть трезвой», — считает певец.

Как оказалось, не только Леонид столкнулся с опасной зависимостью. По словам музыканта, на долю Бондарчука также выпало это испытание. Преодолев его, Федор пришел к выводу: стоит избегать «друзей», склоняющих употребить алкоголь. Дело в том, что одна рюмка может повлечь за собой двухнедельный запой.

«Бондарчук как-то сказал, что он тоже в свое время зависимый человек. Мы увиделись у Угольникова на дне рождения», — поделился воспоминаниями Агутин.

К слову, сам Бондарчук пока никак не комментировал слова артиста.

Ранее певец Леонид Агутин рассказал, что несколько лет не виделся со старшей дочерью. Подробности смотрите в этой статье.

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