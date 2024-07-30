«Дела, о которых не распространяется»: зачем внук Пугачевой вернулся в Россию

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков прилетел в Россию на лечение. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В июле 2024 года стало известно, что уехавший в США Никита вернулся в Россию. Певец и его возлюбленная были замечены в ресторане Ростова-на-Дону. Приятель Преснякова заявил, что он прилетел не только ради встречи с семьей, но и ради планового осмотра у врачей.

«Он приехал не только в отпуск и увидеть родню, друзей. Есть в планах работа на студии, плановые визиты к врачам. Наверное, какие-то личные дела, о которых не распространяется», — заявил инсайдер.

Известно, что в Москве у Никиты остались отец, бабушка, дедушка, тесть и теща.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков накопил долг в размере 41 тыс. рублей. Подробности читайте в этой новости.

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