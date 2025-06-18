«Даже номер не дала с первого раза»: Жуков вспомнил, как добивался жену Регину Бурд

Сергей Жуков признался, что долго добивался внимания будущей жены Регины Бурд. Певец рассказал о начале их отношений в соцсети.

Сергей впервые увидел Регину в 2001 году на гастролях в Ереване. Артист сразу обратил внимание на участницу группы «Сливки», которая удивила его своей скромностью. По словам Жукова, он долго добивался расположения возлюбленной. Она не только не давала ему номер телефона, но и не разрешала себя провожать до дома в течение шести месяцев.

«В 2001 году я впервые увидел Регину. Она стояла у стойки в кафе и ела клубнику. Знаете, бывают моменты, когда время будто останавливается? Вот тогда было именно так. Хотя она мне даже номер телефона не дала с первого раза! Потом были месяцы наших «свиданий на расстоянии». Я мог часами ждать ее у подъезда, просто чтобы проводить взглядом», — вспомнил артист.

Он заявил, что неоднократно делал Регине предложение руки и сердца прежде, чем она ответила согласием.

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