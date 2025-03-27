Солист «Руки Вверх!» Жуков рассказал, как популярность повлияла на его детей

Певец Сергей Жуков рассказал, как популярность группы «Руки Вверх!» отразилась на его детях. Звезда признался в интервью Леди Mail, что они с женой воспитывают наследников так, чтобы они добивались всего сами.

У знаменитости есть трое детей от Регины Бурд: 16-летняя Ника, 14-летний Энджел и восьмилетний Мирон. Они знают, что их папа – солист оной из самых популярных групп.

«Да, безусловно, фамилия Жуков иногда играет роль, но мы с Региной всегда старались воспитывать детей так, чтобы они добивались всего сами. Ника, например, уже серьезно занимается кино и участвует в больших проектах, но ей тоже приходится доказывать, что она не просто «дочка Жукова», а самостоятельная личность. Энджел тоже уже несколько лет служит в театре и относится к этому очень серьезно», – поделился звезда.

Сергей подчеркнул, что дети периодически сталкиваются с «лишними разговорами», но уже научились не обращать на это внимание. Мужчина добавил, что каждый из детей старается сам, поэтому успех будет только их заслугой.

Жуков поделился, что они с семьей любят отдыхать активно. Они много гуляют, катаются на велосипедах и ездят за город.

«Несколько раз в год я откладываю все дела и вместе со всей семьей – женой Региной, детьми, бабушками и собакой — еду в путешествие, чтобы всем было интересно и весело», — рассказал певец.

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