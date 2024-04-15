Одинокая и всеми брошенная: юбилей Аллы Пугачевой обернулся катастрофой

15 апреля певице Алле Пугачевой исполняется 75 лет. Примадонна всегда любила с размахом отмечать свои дни рождения, и в этом году исполнительница хита «Арлекино» строила большие планы на праздник. Однако им не суждено было сбыться.

Планы артистки нарушила политическая обстановка. После атаки Ирана дронами небо над Израилем было закрыто. Пугачева осталась одна в своем доме в Кесарии с Лизой и Гарри. К ней на юбилей не приехали ни муж, ни ее друзья. Брошенная и забытая всеми певица вынуждена самостоятельно справляться с обрушившимися на нее бедами, пишет Kp.ru.

Источники издания сообщают, что муж Примадонны Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) находится далеко от семьи. Узнав о случившемся, он выпил алкоголь и заявил, что сейчас находится «в ожидании». Шоумен пожелал удачи израильским ПВО и лег спать.

После отъезда из России Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* вместе с детьми Гарри и Лизой поселились в Израиле. Однако праздник по случаю дня рождения певица решила устроить в другой стране — на Кипре, где они с супругом несколько лет назад купили квартиру в элитной высотке на берегу Средиземного моря.

Напомним, на свой юбилей артистка собиралась пригласить, по меньшей мере, 160 человек. Многие ее друзья планировали для этого специально прилететь к ней из России. После она хотела отправиться в тур по Европе, но теперь об этом не говорится ни слова. Скорее всего, певица не очень рада срыву планов.

*(признан иноагентом на территории РФ)