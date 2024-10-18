«Вынесли все»: Самойлова рассказала об ограблении их с Джиганом особняка на 20 млн

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о краже ценных вещей из их особняка. Звезда в интервью Rocket Mag поделилась подробностями случившегося.

По словам женщины, их дом обокрали дважды, и случилось это два года назад. Тогда у них была охрана, но это не помогло. Оксана возмущена до сих пор и даже подозревает, кто мог быть причастен к преступлению.

«Однажды вынесли все "биркины", бриллианты, часы. Причем, в тот момент все были дома, кроме нас с Денисом – представляешь, какой ужас... Мы улетели в Дубай, там было несколько встреч, а дома остались родители, дети и куча персонала», – рассказала Самойлова.

Жена Джигана убеждена, что в деле замешаны работники их дома. Она вспомнила, что в день ограбления муж не мог проверить комнаты с телефона по камерам, а когда послал охрану, то узнал – сервера нет.

«Его кто-то отключил в пять утра. Мама рассказала, что в это время не спала и слышала какой-то шорох. А дом большой, она не стала идти проверять, и слава богу», – отметила женщина.

По сведениям полицейских, из дома вынесли вещи на сумму около 20 млн рублей. Но блогер не сильно переживает по этому поводу, ведь вещи – не главное в жизни. Такие инциденты она считает минусами популярности.

Ранее мы писали о том, что Джиган подарил Самойловой козу, которую она наряжает в люксовые наряды.