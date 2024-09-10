«Давно об этом мечтала»: жена эмигрировавшего в США Бурковского рассказала о переезде

Жена эмигрировавшего в США актера Андрея Бурковского рассказала о переезде. Теперь семья живет в Нью-Йорке, о чем Ольга призналась в соцсетях.

По словам женщины, она давно мечтала жить в этом городе.

«Мой новый дом — Нью-Йорк. Давно об этом мечтала, но до августа этого не было чем-то реальным. Посвящаю этот пост своим родным и близким! Люблю вас всех», — поделилась супруга знаменитости.

Напомним, что Бурковский счастлив в браке с женой уже 15 лет. У них есть двое детей – 13-летний сын Максим и 11-летняя дочь Алиса. Мужчина не раз признавался в интервью, что является семейным человеком и все свободное время проводит рядом с родными людьми.

Звезда эмигрировал в конце 2022 года, оставив все в РФ и улетев в США. Они жили в Лос-Анджелесе, где актер продолжал свою деятельность. Несмотря на активное ведение соцсетей, мужчина не рассказывается, собирается ли возвращаться и почему выбрал другую страну.

Ранее Андрей Бурковский высказался о смерти Александра Маслякова и вспомнил КВН. Он признался, что после трагичных новостей все пролетело перед его глазами за один миг. Он поблагодарил ведущего за детство и рассказал, что 10 лет играл в КВН.

Также стало известно, где похоронят Александра Маслякова. Напомним, что звезда ушел из жизни после борьбы с неоперабельной опухолью.