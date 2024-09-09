«За одну секунду промелькнуло все»: уехавший в США актер Бурковский о смерти Маслякова

Уехавший в США актер Андрей Бурковский высказался о смерти телеведущего и заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова. Он опубликовал пост в личном микроблоге.

Бурковский эмигрировал в США и продолжает свою актерскую деятельность, но следит за новостями в России. Так, 8 сентября стало известно о смерти Александра Маслякова – ведущего КВН, который является родным человеком для многих юмористов. Андрей выразил соболезнования и вспомнил, как 10 лет играл в КВН.

Звезда назвал Маслякова «сердцем и столбом созданного им мира». Оказалось, что ведущий поддержал юмориста, когда тот решил поступать в школу-студию МХАТ.

«Увидев сегодня сообщение о вашей кончине, за одну секунду промелькнуло все: 10 лет приключений, крепчайшей дружбы среди городов, республик, стран и невероятной преданности этой вселенной», — поделился Бурковский.

Актер также поблагодарил мэтра за «счастливое детство» и умение дружить.

Ранее мы писали о том, что раскрыто место похорон телеведущего Александра Маслякова. Напомним, что телеведущего не стало после долгой борьбы с раком легких. Последние месяцы он провел в отделении паллиативной помощи в одной из московских больниц.