«Давно не виделись»: Анна Заворотнюк покинула Россию
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна покинула Россию. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Блогерша призналась, что вернулась в ОАЭ после длительного нахождения в Москве, и выложила снимок с пляжа в Дубае.
«Ну привет, давно не виделись», — написала Заворотнюк.
Анна Заворотнюк уехала в Дубай в 2022 году. Она объясняла, что переезд в другую страну связан с работой супруга, а не с политическими событиями. Заворотнюк признавалась в своем микроблоге, что не сможет навсегда покинуть Россию, где живут ее самые близкие и любимые люди, вследствие чего девушка периодически проводит время в Москве. Девушка уточняла, ее не совсем устраивает быт на два города, однако другого выхода в настоящий момент нет.
Ранее Анна Заворотнюк показала, как прошел день рождения ее младшей сестры без матери.
Также сообщалось, что фигурист Петр Чернышев приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в годовщину венчания.