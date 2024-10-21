Розовый торт, цветы и подарки: как отметила первый день рождения без матери младшая дочь Анастасии Заворотнюк
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Модель Анна Заворотнюк поздравила младшую сестру Милу с днем рождения. Это был первый праздник, который девочка провела без матери.
В личном блоге Заворотнюк показала, какой подарок подготовила для сестренки. Она сфотографировала большую мягкую игрушку в виде овечки и розовые кустовые розы.
«На день рождения одного важного человечка. Будь самой счастливой», - подписала снимок Анна.
Миле исполнилось шесть лет, и близкие подготовили для нее скромный праздник. Анна засняла стол, накрытый розовой скатертью, именинницу в платье принцессы и нежно-розовый торт, украшенный съедобными шарами.
К слову, внешность девочки родные скрывают. Впервые ее увидели на похоронах матери. Мила стойко держалась и была рядом с убитым горем отцом Петром Чернышевым.
Напомним, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла после долгой борьбы с тяжелой болезнью 30 мая 2024 года. У Анастасии Заворотнюк была диагностирована глиобластома - агрессивная опухоль из злокачественных клеток в ткани головного мозга.
Ранее Петр Чернышев приехал на могилу жены Анастасии Заворотнюк в годовщину их венчания.