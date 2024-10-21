НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 октября 2024, 16:56
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Розовый торт, цветы и подарки: как отметила первый день рождения без матери младшая дочь Анастасии Заворотнюк

Анна Заворотнюк показала, как прошел день рождения ее младшей сестры без мамы.
Розовый торт, цветы и подарки: как отметила первый день рождения без матери младшая дочь Анастасии Заворотнюк

© PhotoXpress/East News

Модель Анна Заворотнюк поздравила младшую сестру Милу с днем рождения. Это был первый праздник, который девочка провела без матери.

В личном блоге Заворотнюк показала, какой подарок подготовила для сестренки. Она сфотографировала большую мягкую игрушку в виде овечки и розовые кустовые розы.

«На день рождения одного важного человечка. Будь самой счастливой», - подписала снимок Анна.

Розовый торт, цветы и подарки: как отметила первый день рождения без матери младшая дочь Анастасии Заворотнюк

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Миле исполнилось шесть лет, и близкие подготовили для нее скромный праздник. Анна засняла стол, накрытый розовой скатертью, именинницу в платье принцессы и нежно-розовый торт, украшенный съедобными шарами.

К слову, внешность девочки родные скрывают. Впервые ее увидели на похоронах матери. Мила стойко держалась и была рядом с убитым горем отцом Петром Чернышевым.

Напомним, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла после долгой борьбы с тяжелой болезнью 30 мая 2024 года. У Анастасии Заворотнюк была диагностирована глиобластома - агрессивная опухоль из злокачественных клеток в ткани головного мозга.

Ранее Петр Чернышев приехал на могилу жены Анастасии Заворотнюк в годовщину их венчания.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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