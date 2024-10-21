Розовый торт, цветы и подарки: как отметила первый день рождения без матери младшая дочь Анастасии Заворотнюк

Модель Анна Заворотнюк поздравила младшую сестру Милу с днем рождения. Это был первый праздник, который девочка провела без матери.

В личном блоге Заворотнюк показала, какой подарок подготовила для сестренки. Она сфотографировала большую мягкую игрушку в виде овечки и розовые кустовые розы.

«На день рождения одного важного человечка. Будь самой счастливой», - подписала снимок Анна.