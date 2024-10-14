«Больно смотреть»: Петр Чернышев приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в годовщину венчания

Фигурист Петр Чернышев приехал на могилу актрисы Анастасии Заворотнюк в день их венчания. Напомним, 12 октября 2008 года таинство состоялось в Крыму.

О приезде Чернышева на Троекуровское кладбище в годовщину венчания сообщает Kp.ru.

Спортсмен впервые за 16 лет был без жены. Она скончалась 29 мая в возрасте 53 лет.

Издание отмечает, что пара обвенчалась в поселке Форос в храме 1892 года. Заворотнюк объясняла, что это место «намоленное».

Сайт mk.ru узнал, что Чернышев и мать актрисы часто бывают на кладбище. По словам работницы кладбища, «на Петра больно смотреть: на нем, когда он приезжает, лица нет». Собеседница рассказала, что Чернышев всегда приезжает с цветами и ухаживает за могилой с особым трепетом.

Могилу Заворотнюк называют на кладбище одной из самых востребованных – туда постоянно приходят посетители, поклонники.

Ранее сообщалось, что на могиле модельера Вячеслава Зайцева тайно установили памятник. Он выполнен в виде креста из белого мрамора.