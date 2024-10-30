«Давайте еще. Смелее!»: Алла Пугачева отреагировала на слухи о своей семье

Певица Алла Пугачева заявила, что любит выдуманные истории о своей семье. Артистка отреагировала на слухи в соцсети.

Алла Пугачева редко пользуется социальными сетями и обновляет свой профиль, но на этот раз певица сделала исключение. Она опубликовала селфи, под которым прокомментировала слухи о своей семье.

«Вы ж мои дорогие! Какие же интересные истории придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится», — высказалась знаменитость.

При этом артистка не стала уточнять, какие новости ей не понравились.

К слову, подписчики с восторгом отреагировали на публикацию певицы и попросили ее дать большое интервью, в котором она бы развеяла все слухи.

«Дайте кому-то большое интервью. Нам очень хочется послушать такого человека, как Вы», — написали фолловеры.

Ранее на Рублевке раскрыли, почему Алла Пугачева боится мужа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что сестру актрисы Екатерины Стриженовой обманули почти на 28 млн рублей.