Сестру актрисы Екатерины Стриженовой обманули почти на 28 млн рублей

Стало известно, что сестру актрисы Екатерины Стриженовой, дизайнера Викторию Андреянову обманули почти на 28 млн рублей. Она нашла подрядчика для изготовления военной формы, но фирма взяла аванс и перестала выходить на связь.

Подробности приводит ИА Регнум со ссылкой на источник.

По его информации, компания была согласна на условия дизайнера и получила 27 млн 551 тыс. 797 рублей в качестве аванса. Однако взятые обязательства не исполнила и распорядилась полученными деньгами по своему усмотрению.

Дизайнер обратилась в суд и в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, организованном группой лиц в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Елена Озол стала жертвой мошенников. Ее заставили снять 300 тыс. рублей и передать деньги курьеру. Злоумышленники представились сотрудниками Госуслуг.