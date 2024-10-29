На Рублевке раскрыли, почему Алла Пугачева боится Максима Галкина*

Живущая на Рублевке предпринимательница, модель и светская львица Алена Кравец, которая часто контактировала с семьей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) рассказала почему певица боится своего супруга. Ее слова приводит aif.ru.

«Пугачева боится Галкина*. <…> Галкин* жестокий манипулятор и умеет надавить на больные точки. Я сама не раз была свидетельницей, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Галкин* - абьюзер. К тому же страхи Пугачевой относительно мужа подпитываются еще и тем, что она живет сейчас за его счет, за его деньги, ибо сама получает тысяч 60 пенсии, да и та на карточке в России, которая в Израиле не работает», — поделилась Кравец.

Предпринимательница отметила, что звездную пару в настоящий момент также связывают дети и совместная эмиграция. Она добавила, что Примадонна является «трагически одиноким человеком».

«Ее все мужчины использовали. А Галкин*первым стал в ее жизни, кто позвал ее в свой дом. Все мы знаем, что он создал эту семью для прикрытия, сами понимаете чего. Об этом в России всегда не хотели говорить, а сейчас так и вовсе грозит статья за пропаганду… Но, тем не менее, даже такой фасадный брак, как я поняла из общения с Аллой, для нее лучше тотального одиночества», — заявила светская львица.

Ранее Алена Кравец раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой.

*(признан в РФ иноагентом)