«Давайте ее закошмарим»: Аскольд Запашный высказался об Алле Пугачевой

Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал ажиотаж вокруг уехавшей из России 74-летней Аллы Пугачевой. После краткосрочного визита артистки в Москву не утихают споры о том, будет ли она выступать на новогодних корпоративах за рекордные гонорары.

По мнению Запашного, никто не может запретить Пугачевой выступать, так как нет никакого смысла ущемлять ее. При этом дрессировщик подчеркнул, что если Пугачевой хочется петь, то пусть делает это где угодно, но только за свои деньги.

«Давайте ее закошмарим» — я это не считаю нужным», — приводит Абзац слова Запашного.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Алла Пугачева готова возобновить свою концертную деятельность и выступать на предстоящих новогодних корпоративах в разных странах за 500 тысяч долларов. При этом ни один московский промоутер не смог договориться с представителями артистки о выступлении.

Мы также писали, что певец и композитор Юрий Лоза не понимает повышенного интереса СМИ к Пугачевой. По его мнению, есть только один вариант наказать ее, но для этого надо перестать ежедневно писать об «отставной артистке».