Промоутеры оценили возможность приглашения Аллы Пугачевой на корпоратив

Появившиеся в Сети слухи о том, что певица Алла Пугачева готова возобновить свою концертную деятельность и выступать на предстоящих новогодних корпоративах в разных странах, включая Россию, не подтвердились. Ни один московский промоутер не смог договориться с примадонной о выступлении.

Как выяснил aif.ru, Алла Борисовна не выступает на закрытых мероприятиях и не будет этого делать даже за 500 тысяч долларов.

«Ранее мы работали с Аллой Борисовной, когда она была в России. Сейчас она улетела и на корпоративы в Россию она, конечно, не прилетит, к сожалению», - сказал в комментарии изданию один из промоутеров.

При этом он предложил организовать концерт певца Валерия Меладзе, Ирину Аллегрову или Лолиту Милявскую.

По мнению организаторов концертов, не исключено, что Пугачева может согласиться на закрытое выступление, например, на Кипре, куда недавно переехала с семьей. Но на Рождество примадонна точно откажется, так как у нее такой принцип.

Ранее музыкальный продюсер Леонид Дзюник заявил, что певица Алла Пугачева хорошо переносит перелёты, поэтому вполне может согласиться на корпоративы в другой стране. Так он прокомментировал сообщение о готовности примадонны выступить на корпоративе за 350 тысяч евро.