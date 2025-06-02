«Снова мы идем одной дорогой»: Катина и Волкова воссоединились спустя 14 лет

Певицы Лена Катина и Юлия Волкова вновь объединились спустя 14 лет после распада группы «Тату». Они поделились, что все обиды оставили в прошлом и готовы выходить на сцену вместе.

В социальных сетях артистки опубликовали совместное фото и сообщили о возрождении группы «Тату». Они отправятся в гастрольный тур летом, в рамках которого дадут несколько концертов со своими главными хитами.

«Путь длиною в жизнь… И снова мы идет одной дорогой, уверенно и только вперед», - написали певицы в соцсетях.

Поклонники положительно восприняли новости о воссоединении Лены и Юлии. Также обрадовался и певец Сергей Лазарев. В комментариях он заявил: «Давно пора».

Напомним, что после официального распада коллектива Катина и Волкова пытались вновь выступать вместе, но всегда это заканчивалось плохо. В 2014 году Лена делилась с фанатами, что больше не будет сотрудничать с артисткой. Причиной стали грубые высказывания Юлии в ее адрес.

Ранее Лена Катина рассказала, что столкнулась с проблемами со здоровьем из-за группы «Тату».