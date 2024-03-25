Актриса Дарья Повереннова заявила, что не требует от 31-летней дочки рожать детей. Знаменитость поделилась откровением с порталом Леди Mail.ru.

31-летняя дочка Дарьи уже давно живет не в России. Полина обосновалась в Сеуле, где работает пиар-менеджером в корейской рекламной компании. Родственницы видятся не так часто: в основном они общаются по видеосвязи.

«В остальное время переписываемся или просто говорим по телефону. У нас с дочкой доверительные отношения, мы настоящие подруги и можем обсудить все, что угодно», — рассказала актриса.

Также Дарья поделилась подробностями личной жизни дочки. Несмотря на возраст, Полина не торопится замуж и рожать детей. По словам артистки, она уважает позицию дочери и не давит на нее.

«Не вижу смысла поторапливать в этом плане — это только испортит отношения с ребенком. Я не из тех мам, кто давит на дочерей, когда, мол, уже внуки», — резюмировала знаменитость.

Ранее Дарья Повереннова назвала имя своего «краша». Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что певец Дима Билан посетил мемориал у «Крокуса» и почтил память погибших в теракте.