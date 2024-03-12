«Спит в холодильнике»: 52-летняя Дарья Повереннова назвала имя своего «краша»

Актриса Дарья Повереннова призналась, что обожает звезду фильма «Оппенгеймер» Киллиана Мерфи не только как актера, но и как мужчину. 52-летняя Дарья назвала артиста своим крашем.

Актриса в соцсети отметила, что Мерфи в свои 47 лет очень молодо выглядит и в шутку предположила, что он, вероятно, «спит в холодильнике».

При этом Повереннова предложила еще более мистическую версию молодости Киллиана. По ее мнению, он «пьет кровь младенцев», чтобы не стареть.

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония премии «Оскар». Сыгравший в филье «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи получил статуэтку за лучшую мужскую роль.

Ранее Ксения Бородина сравнила наряд Ким Кардашьян на «Оскаре» со столовой салфеткой. Американская звезда облачилась в платье люксового бренда Balenciaga, верхняя часть которого выполнена из белого атласа с угловатым вырезом, образующим острую пику.