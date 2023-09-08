Актриса Дарья Мороз впервые за долгое время воссоединилась с отцом и мачехой в Сочи. Об этом сообщает издание StarHit.

На днях в Сочи состоялся кинофестиваль «Новый сезон». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Дарья. 40-летняя артистка представила публике драматический сериал «Секс. До и после». Для выхода в свет знаменитость выбрала белый костюм и дополнила образ ботильонами без каблука. Также Дарья сделала яркий макияж с акцентом на серебристые тени.

К слову, актриса появилась на красной дорожке не одна, а в компании родственников. Перед фотографами Мороз позировала вместе с отцом Юрием и его супругой Викторией Исаковой. Звездная пара представила в Сочи совместный проект «Лунатики». В беседе с журналистами Виктория призналась, что работа с мужем стала серьезным испытанием для их брака.

«Режиссер более требователен к актрисе, которая с ним пойдет домой. И там ты еще продолжаешь работать над ошибками, что-то придумывать, предлагать, это невозможно разделить», — высказалась Исакова.

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