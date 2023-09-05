«Веселая, красивая, талантливая и добрая»: Богомолов показал 13-летнюю дочь от Дарьи Мороз

Режиссер Константин Богомолов публично обратился к дочери от первого брака с актрисой Дарьей Мороз. Он поздравил наследницу с днем рождения на странице в одной из социальных сетей и поделился редким снимком девочки, передает Газета.Ru.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной крайне трогательно отозвался о дочери и напомнил, что любит ее. Также он показал редкий снимок девочки. На нем школьница сидит на фоне моря, обняв колени.

«Любимая моя дочь! Сегодня 13. Ты веселая, красивая, талантливая и добрая», — написал Богомолов.

Анна, наследница именитого режиссера, учиться в восьмом классе Немецкой школы имени Ф.П. Гааза в Москве. Мама девочки, Дарья Мороз, писала у себя на странице в социальных сетях, что дочь, по ее мнению, расположена к занятию артистическим искусством. Актриса давно распознала в девочке необходимые для творческой профессии задатки.

К тому же, школьница уже получила диплом актерской школы в 2021 году. После этого ее резюме появилось в базе данных юных артистов. Дарья Мороз считает, что у ее дочери есть все шансы стать великой актрисой, и она готова помогать в этом ей.

Богомолов ушел из семьи в 2018 году. После развода режиссер стал встречаться с журналисткой Ксенией Собчак, а уже через год пара поженилась. Наследница Константина много времени проводит с мачехой. При этом, по словам Мороз, она ничего не имеет против этого. Актриса отметила, что Собчак хорошо приняла девочку.

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