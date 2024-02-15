Даня Милохин объяснил, почему Дуров не стал с ним фотографироваться

Тиктокер Даня Милохин признался, что программист и один из создателей мессенджера Telegram Павел Дуров отказался с ним фотографироваться. Об этом он сообщил в эфире шоу «Макарена».

По мнению Милохина, отказ программиста в фото связан с его анонимностью. При этом блогер уточнил, что не знает точную причину отказа Дурова. Он добавил, что в ходе диалога с создателем Telegram попросил его дать свои контакты и тот сразу предоставил их. Но, как отметил тиктокер, предприниматель игнорирует его сообщения.

Милохин расскзаал, что его встреча с Дуровым произошла, когда он приезжал на виллу к рэперу Моргенштерну* (признан в РФ иностранным агентом). По словам тиктокера, программист является «классным типом». Он также подчеркнул, что Дуров «очень правильный» человек, который тщательно следит за своим здоровьем.

«Он и пошутить может, и посмеяться с нами», — заключил блогер.

Ранее Даня Милохин рассказал, что ему платили 3 млн рублей за съемки в шоу «Ледниковый период».

Также Милохин заявил о нежелании постоянно жить в России.

*(признан в РФ иностранным агентом)