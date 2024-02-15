«Мне было неважно, сколько они мне платят»: Даня Милохин озвучил размер гонорара в шоу «Ледниковый период»

Блогер Даня Милохин заявил, что ему платили 3 миллиона рублей за съемки в шоу «Ледниковый период». При этом он не смог сказать, это была сумма за месяц или за весь сезон, так как раньше для него это были не деньги.

В новом интервью тиктокер признался, что ему действительно выделяли гонорар для того, чтобы он участвовал в известном проекте вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой. Однако сам он не особо интересовался, сколько именно он за это получал, потому что у него были другие и более крупные источники дохода. По его словам, в то время, когда он катался на льду, с ним заключали большие контракты, поэтому он буквально купался в деньгах.

«Да платили. Но там сумма, которая особо ни на что не влияет. Типа, ляма три там было. У меня были хорошие контракты, поэтому мне было неважно, сколько они мне платят. Мне важно было участвовать первое время в этом», - поделился Даня на YouTube-канале «Макарена».

Напомним, что Милохин дважды участвовал в «Ледниковом периоде». Но если в первый раз он дошел до финала, то во второй – ушел со скандалом после нескольких выпусков. Блогер покинул проект, заявив, что устал, и из-за этого попал в «черный список» российского телевидения.

Ранее Даня Милохин заявил, что спел бы совместный трек с певцом SHAMAN.