Милохин признался, что не планирует постоянно жить в России

Популярный тиктокер Даня Милохин признался, что в случае возвращения в Россию не остался бы в стране навсегда. Об этом он заявил в эфире шоу «Макарена».

«Я бы хотел возвращаться туда (в Россию, — прим. «Страсти»). Но жить я бы планировал, на самом деле, вне», — поделился блогер.

Милохин уточнил, что не хочет постоянно находиться в России из-за того, что он желает стать известным на мировом уровне, для чего ему необходимо строить карьеру за границей. Тиктокер уточнил, что в индустрии шоу-бизнеса на Западе можно заработать совершенно другие деньги, а также получить иной уровень узнаваемости.

В то же время блогер признался, что сильно скучает по Родине. Он добавил, что Россия является страной возможностей.

Ранее Даня Милохин прокомментировал побег с «Ледникового периода». По словам тиктокера, его поступок был безответственным.

Также сообщалось, что Милохин станцевал под песню Елены Ваенги в Дубае. Известно, что блогер переехал в ОАЭ из России в 2023 году из-за страха получить повестку в военкомат.