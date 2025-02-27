Данила Козловский заявил о победе над Бородиным после обвинений в экстремизме

Данила Козловский заявил о победе над Виталием Бородиным после обвинений в экстремизме. Актер сообщил о выигранном суде в соцсети.

В 2023 году Виталий Бородин заявил, что актера проверят на наличие второго гражданства в Америке. Тогда он утверждал: если подозрения подтвердятся, то Козловский может попасть под уголовную ответственность. Также глава ФПБК настаивал на наличии сомнительных публикаций в соцсетях Данилы. Козловский опроверг его слова и подал в суд, который выиграл.

«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: 1. Я живу в Москве. 2. Я никуда не «убегал». 3. Я дома. 4. Я никогда не переставал любить свой дом», — заявил он.

В личном блоге Виталия появился пост-опровержение по делу Данилы.

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