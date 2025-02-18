«Он русофоб»: осудившего СВО актера из «Сватов» Феклистова призвали проверить из-за заработка в РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на признание актера Александра Феклистова, что он продолжает зарабатывать в России. Звезда «Сватов» озвучивает книги на анонимной основе. В беседе с порталом «Страсти» Виталий Николаевич назвал артиста русофобом и призвал проверить его деятельность.

Александр Феклистов много лет жил и зарабатывал в России. Зрителям он особенно полюбился после сериала «Сваты». Однако в 2022 году актер высказался против проведения СВО и даже извинился от лица россиян перед украинскими коллегами. После этого Феклистов уехал из страны и перебрался в Испанию, где оставил карьеру из-за отсутствия предложений.

Тем не менее, как оказалось, Александр все еще получает деньги из России. Ему поступают заказы на озвучивание книг, но просят делать это под псевдонимом или же вовсе без имени. Об этом актер лично рассказал в недавнем интервью, после выхода которого Виталий Бородин решил подготовить официальный запрос в Генпрокуратуру.

«Можно проверить и привлечь к ответственности. Нужно просто понимать, на какие счета поступают деньги. Мы сделаем запрос официально в Генпрокуратуру, попросим проверить Росфинмониторинг, как и куда переводились средства», - заявил Бородин.

Глава ФПБК отметил, что наслышан об антироссийской позиции Феклистова. В том числе ему известно о дружбе актера с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы видели, что он поддерживает Зеленского, называет своим другом, извиняется перед Украиной за нашу страну. Одним словом, он русофоб. Старается усидеть на двух стульях. Эти русофобы думают, что Зеленский сейчас будет всех подбирать и финансировать, как разные проекты», - заявил Виталий Бородин.

Ранее Александр Феклистов рассказал, почему не вернется в Россию.