Данила Козловский показал редкий кадр с дочкой от Ольги Зуевой в день ее 5-летия. Актер поделился фотографией в соцсети.

На днях дочь Данилы Козловского отметила 5-летие. В честь этого события звездный отец прилетел в США, где проживают экс-возлюбленная с наследницей. Актер устроил настоящий праздник: Данила подарил ей много одежды в розовых тонах, а затем отвел в кафе.

Козловский и Зуева скрывают ребенка, не показывая лица публике. В этот раз актер вновь опубликовал снимки дочки, сделанные со спины. На одном из кадров девочка в красном пуховике идет по улице с праздничным шаром, на другом — примеряет подарки отца, а на третьем — запечатлена с Козловским в машине.

Актер лаконично подписал снимки цифрой 5, добавив смайлик в виде сердечка.