Сколько стоят билеты на концерт Данилы Козловского в Дубае

Данила Козловский выступит в Дубае с музыкальным шоу-спектаклем «Фрэнк». Сайт «Страсти» выяснил, сколько стоят билеты на представление артиста.

Спектакль пройдет в театре «Забиль» 19 января. Из анонса следует, что зрителей ждет честный и искренний монолог артиста.

Самые недорогие билеты на мероприятие стоят 170 долларов или 17 тыс. рублей. За места в середине зала придется отдать 22−34 тыс. рублей, а за первый ряд — 51 тыс. рублей.

В зале не так много мест — скорее, это небольшая сцена. Но большая часть билетов уже раскуплена, причем пользуются спросом и те, что подороже.

Данила Козловский уже более двух лет не играет в театре и не снимается в кино в России. В настоящее время актер зарабатывает, гастролируя с моноспектаклем Frank по странам Европы и бывшего СССР. Известно, что в Нью-Йорке живет экс-возлюбленная артиста Ольга Зуева вместе с его 4-летней дочерью Одой Валентиной. Однажды после поездки к ребенку в США актера обвинили в эмиграции, но он опроверг слухи и заявил, что Россия — его дом и Родина.

В последнее время звезда «Легенды №17» закрутил роман с Оксаной Акиньшиной. Хоть и звезды не высказывались о чувствах, они постоянно появлялись вместе на публичных мероприятиях. После появились слухи о расставании пары, однако Акиньшина и Козловский их опровергли.