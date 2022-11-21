Дане Милохину публично врезали за исполнение украинского гимна

Блогер Даня Милохин после внесения своего имени в черный список телевидения сбежал из России. При этом молодой певец продолжает постоянно выходить на связь с поклонниками. Недавно в прямом эфире на своей странице Милохин устроил провокацию, которая возмутила его фанатов.

Даня решил демонстративно учить украинский язык. Получалось у него не очень, поэтому к нему на помощь пришел его друг Артур Бабич. В какой-то момент на «уроке» Милохин решил запеть. И не просто песню, а гимн Украины.

Выходка блогера не понравилась не только пользователям в Сети, но и Оскару Кучеру. Он прокомментировал поведение тиктокера в своем Телеграм-канале. Оскар жестко раскритиковал Милохина, назвав его мразью, тем самым публично нанеся ему удар. Также Кучера выразил благодарность Дане за то, что он уехал из страны, и теперь «это дупло больше не будет мучить уши и глаза наших детей».

Напомним, что все скандалы вокруг персоны Милохина начались после его ухода с проекта Первого канала «Ледниковый период». Он записал обращение, в котором сообщил, что уходит из шоу, потому что устал, и ему это больше не приносит удовольствие. Опубликовав ролик в социальных сетях, Даня улетел к друзьям в Дубай.

После его возвращения в Россию появилась новость, что блогера внесли в черный список отечественного телевидения. Однако продюсер Дмитрий Ашуров заявил – это ненадолго. Он уверен, что скоро исполнителя вернут на экраны, потому что у телеканалов не будет выбора.