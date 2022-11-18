Внесенный в черный список телевидения Даня Милохин вернется на экраны

Несколько недель назад блогер Даня Милохин шокировал поклонников, объявив, что покидает шоу «Ледниковый период. Снова вместе» на Первом канале. Причиной послужило нежелание молодого певца делать что-то без удовольствия. Своим решением он подставил не только партнершу по проекту Евгению Медведеву, но и все руководство программы. Инцидент не прошел для Милохина бесследно, и остальные каналы внесли тиктокера в черный список.

Однако бойкот артиста будет продолжаться недолго. Об этом заявил продюсер Дмитрий Ашуров. Он считает, что Даня уже очень скоро вернется на телевидение, так как за его спиной стоят «серьезные дяденьки».

По словам Ашурова, певец не сам выбился в звезды. У него есть спонсоры, которые всячески его продвигают. И им не понравится, если Милохина будут игнорировать в шоу-бизнесе. Продюсер признался, всегда есть сценарий, которого придерживаются все участники «игры». Сейчас Дане «открыли глаза», скоро он все поймет и вернется. А со всем остальным помогут «ресурсы, которые его защищают».

Напомним, что Милохин объявил об уходе из проекта Первого канала в своем блоге. Он записал видео, в котором сказал, что сильно устал и больше не хочет участвовать там, где ему не нравиться. О своем решении он никому не сообщил и быстро улетел к друзьям в Дубай, чтобы его не успели переубедить.

Ранее мы сообщали о задержании друга-блогера Дани Милохина Некоглая за видео-пародию на российского солдата.